Prefeitura do interior abre processo seletivo com salários superior a R$ 2,7 mil; saiba mais

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Educação do município, publicou um edital, nesta quinta-feira (7), com vagas para agente do Programa Caminho da Educação do Campo Primeira Infância – Zona Rural, o provimento de vagas de Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano de Zona Rural da Rede Municipal de Educação e ainda vagas para psicólogo, assistente social e nutricionista para atuarem na rede de ensino municipal de educação.

A contratação dos aprovados será válida por 12 meses podendo ser prorrogada pelo tempo de acordo com a necessidade de fechamento do ano letivo ou ainda, pelo período de término do próximo ano letivo, em 2023. Ao todo são 59 vagas mais cadastro de reserva.

Os salários podem chegar a R$ 2.778,18. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 08,11,12 e 13 de abril, no horário das 8h às 12h, das 14h ás 17h de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 02 de Novembro nº 102, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia/AC.