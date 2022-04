Prefeitura Revitaliza o Cais, ponto turístico de Cruzeiro do Sul

Um dos principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul, o Mirante do Cais, foi totalmente revitalizado pela Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de obras, meio ambiente, cultura e turismo.

A parceria possibilitou que os servidores da secretaria de obras revitalizassem toda a estrutura de madeira. A secretaria de meio ambiente realizou a limpeza do espaço e as demais secretarias se responsabilizaram pelo apoio ao projeto cultural “Música no Cais”, que foi motivador do trabalho realizado. O projeto foi organizado pelo músico cruzeirense Diko Lobo.

Diko Lobo agradeceu a gestão municipal pelo apoio e classificou o mesmo como muito positivo para a classe artística do município: “Me sinto muito feliz pela bela realização do Música no Cais. Quero agradecer o apoio da Prefeitura municipal que revitalizou esse espaço e nos apoiou para que a música e a arte no cais não parem”, disse Lobo.

O Secretário de Cultura e Esporte de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel, afirmou que o Cais, ponto turístico e tombado como patrimônio histórico foi revitalizado para que a cultura possa acontecer no local.

“A gestão municipal, na pessoa do prefeito Zequinha Lima, revitalizou toda a estrutura do cais, através da ação de várias secretarias que se uniram para deixar esse espaço lindo e totalmente disponível para nossa cultura. Parabéns ao Diko Lobo pelo lindo evento realizado neste local”, concluiu Aldemir.

“O Cais é um dos pontos turísticos da nossa cidade e estamos sempre empenhados em trazer melhorias, e com isso mais oportunidades”, endossou o prefeito Zequinha Lima.