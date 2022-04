Preparativos finais: Arraial da Igreja católica de Sena Madureira será iniciado neste domingo

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, está nos preparativos finais para o arraial 2022. Bastante tradicional no vale do Iaco, o evento será iniciado no próximo domingo (1º), no pátio da igreja.

De acordo com o frei Moisés, pároco do município, serão 31 “noitadas de arraial”, patrocinadas pelos mais variados segmentos da comunidade. Antes do evento, porém, ocorrerá todas as noites a novena, sendo este considerado um momento de fé e oração.

O arraial terá várias atrações, dentre elas: Bingos, leilões, o famoso aviãozinho da sorte e, ainda, comidas típicas. O dinheiro arrecadado por meio do evento é investido nos projetos sociais mantidos pela igreja.

PATROCINADORES DAS NOITADAS

Dia 1°: Apostolado da oração, pastorais do dízimo e Batismo, Ministros da palavra e Eucarista

Dia 02: Meios de comunicação (Rádios AM e Aldeia FM 105,9, Dimensao FM, Rádio Cidade, Rádio Avalanche, Rádio Boas Novas, Correios, Pastoral da Comunicação e Pastoral da Criança

Dia 03: SEPN, Seaprof, Idaf, Imac, Ibama, Cooperiaco, Casa do Seringueiro e ICMbio

Dia 4: Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Bradesco, CredCaixa, Sicred, Sicoob e Secretaria Estadual da Fazenda

Dia 5: Hospital João Câncio Fernandes, Funasa e Secretaria Municipal de Saúde

Dia 6: Escola estadual Fontenele de Castro e Ifac

Dia 7: Grupo de Casais e Lions

Dia 8: Senhoras Mães, Misericórdia Divina e Catequese

Dia 9: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça do Trabalho, Conselho Tutelar, Cartório Eleitoral, Cartório Sena e 4ª Ciretran

Dia 10: Depasa, Eletrobrás, Energisa, Taxistas, mototaxistas, Toyoteiros e Freteiros

Dia 11: Escola Guttemberg Modesto da Costa e Escola Euclides Feitosa Cavalcante

Dia 12: Escola Instituto Santa Juliana

Dia 13: Creche Padre Paolino Baldassari e Creche Criança Feliz

Dia 14: Comércio local – Casa da Lavoura, Alvorada produtos Agropecuários, Agro Sena, Marca V5, Indumas Madeiras e Comercial Ronsy

Dia 15: sindicato dos Trabalhadores rurais, Colônia dos pescadores, Carpinteiros, Ferreiros, Marceneiros, feirantes e mecânicos

Dia 16: Escola Municipal Messias Rodrigues de Souza e escola rural Charles Santos

Dia 17: Escola Raimundo Hermínio de Melo, Escola Assis Vasconcelos, Arte do Sorriso, Mais Sorriso, Ortho Life, consultório Dr. Ronie, consultório Thales Nasserala, consultório Dr.Tony Gavino, consultório Dra. Tatiana e consultório Mário Sato

Dia 18: Câmara Municipal, Cedup, Pedreiros, construtores e escola comunitária II

Dia 19: Escola municipal Leonice Bregense, escola Clarisse Assef, Fael, Unip, Unopar, Uniasselvi, Unicesumar e Unigran

Dia 20: Escola Siqueira de Menezes

Dia 21: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Centro Sócioeducativo Purus

Dia 22: Comunidade e devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Grupo da terceira idade, aposentados e pensionistas

Dia 23: Escola Eugênio Augusto Areal, Escola Vicente Balbino, LabMed, Climerge, Labclin, Medclinica, Clínica Mageste, Laboratório popular e laboratório Remarque Queiróz

Dia 24: Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli e Escola Raimundo Magalhães

Dia 25: Escolas Iracema Modesto da Costa e Escola Walfredo Guedes

Dia 26: Escola Eliziário Távora, Núcleo da Secretaria Estadual de Educação, Ufac e Secretaria Municipal de educação

Dia 27: Prefeitura Municipal

Dia 28: Grupo Betânia e Deracre

Dia 29: Incra, INSS e Renovação Carismática Católica

Dia 30: Escola Chapeuzinho Vermelho, escola rural Porto Alegre e comunidades paroquiais

Dia 31: Boa vontade e amigos de Paolino