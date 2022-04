PRF prende três pessoas com mandado de prisão em aberto no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas, que tinham mandado de prisão em aberto, durante a última terça-feira (5) no Acre. A primeira prisão ocorreu por volta das 10h em Senador Guiomard, no km 97 da BR-317. O homem, que tinha mandado de prisão por roubo, estava em um táxi e foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade.

Às 16h, outra equipe da PRF abordou um veículo VW Gol no km 115 da BR-364, em Rio Branco. O passageiro tinha mandado de prisão por embriaguez ao volante e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.

A última ocorrência foi às 22h, também no km 115 da BR 364. O homem, que estava viajando num ônibus com destino a Porto Velho, em Rondônia, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes devido a um mandado de prisão por roubo, emitido no estado de São Paulo.