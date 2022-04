Princípio de incêndio causa correria e pânico no Hospital da Criança, em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (4), um princípio de incêndio causa pânico e correria no Hospital da Criança, na Rua José de Melo, no Bairro do Bosque, próximo a Base do Samu, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o princípio de incêndio iniciou por bomba de infusão que é usada para administrar soro e alimentação por meio da veia do paciente, nesse caso, duas crianças estavam sendo atendidas pelo equipamento. Após os funcionários perceberem o incêndio, rapidamente usaram um extintor de incêndio específico (pó química), que eliminou o foco de incêndio no aparelho.

Enfermeiros e técnicos que estavam de plantão conseguiram retirar as duas crianças em segurança do local. Elas foram transferidas para outro leito sem danos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para ajudar apagar o fogo.

A Secretaria de Saúde, Paula Mariano, esteve no hospital e garantiu que as vidas das crianças foram preservadas e nenhum dano foi causado ao leito, sendo somente perda total no equipamento conhecido como bomba de infusão. A bomba de fusão custa no mercado cerca de R$ 34 mil.

Fotos: ContilNet