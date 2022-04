Professor sofre múltiplas fraturas no braço após acidente; Família pede ajuda

Vítima de um acidente de trânsito nas proximidades do campo do Grêmio, em Sena Madureira, o professor Oziel Denevan, 26 anos de idade, sofreu múltiplas fraturas em um dos braços. Desde o último dia 3 desse mês, ele se encontra internado no Pronto Socorro de Rio Branco, onde já foi submetido a várias cirurgias.

Nas redes sociais, uma ampla campanha está sendo feita. A família está pedindo ajuda para arcar com algumas despesas. “Oziel Denevan sofreu um acidente em Sena Madureira, próximo ao campo do Grêmio, o que resultou em múltiplas fraturas em um dos braços. Ajude como puder”, diz um trecho da nota.

Dona Susley da Silva, mãe de Oziel, diz que a preocupação é em evitar uma infecção generalizada. “Meu filho recebeu um grande livramento. Agora estamos orando para que todos os procedimentos sejam exitosos e ele não sofra infecção generalizada. Agradeço a todos que estão orando por ele e nos ajudando também”, disse ela.

Quem puder ajudar, a chave pix é a seguinte: 68 9 92155584 (Telefone)