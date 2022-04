Promoções internas ajudam a abrir vagas para iniciantes na Energisa

Crescimento profissional foi o que Eloir José Miranda buscava quando ingressou na Energisa como auxiliar comercial há cerca de três anos. A perspectiva de construir uma carreira na empresa atraiu o antes vendedor de material de construção.

Eloir faz parte dos 110 colaboradores que foram promovidos no primeiro trimestre desse ano após participar do projeto de Aceleração de Carreira, em que a empresa custeou 100% da formação de eletricista para que o colaborador esteja apto para concorrer a promoções. Aos 33 anos e cursando gestão pública, continua estudando para conquistar novos cargos no futuro. “Comecei minha escalada e não vou parar por aqui”, afirmou Eloir.

A carreira de Gustavo José Queiroz de Moraes é outra que foi acelerada com o programa desenvolvido pela empresa. Após ingressar na empresa como técnico de inspeção no departamento de fiscalização, o jovem rondoniense de 24 anos se destacou, tornou-se líder e, recentemente, foi promovido ao cargo de supervisor do departamento de serviços comerciais.

“Eu tenho um objetivo de crescimento pessoal e profissional. Então, decidi trabalhar numa empresa que dê a possibilidade de crescer. Foi por isso que escolhi a Energisa”, declarou. Para ele, a formação diferenciada para assumir um cargo de gestão abriu o olhar para novas possibilidades dentro da empresa.

“Há diversos departamentos em que posso atuar e outros cargos que posso conquistar. Meu intuito é daqui a algum tempo ser coordenador e depois gerente”, disse. Gustavo é formado em técnico em eletrotécnica e cursa o sétimo período da faculdade de engenharia elétrica.

Segundo Silvana dos Santos, consultora de RH business partner da Energisa, o suporte oferecido pela concessionária é o reconhecimento da dedicação do colaborador e um incentivo para o desenvolvimento das potencialidades.

“As histórias de Gustavo e Eloir são exemplos disso. Pessoas que sonhavam com uma carreira e que a Energisa está ajudando a acontecer. Ampliamos nosso quadro de colaboradores para fazer frente aos R$ 2,5 bilhões em investimentos no estado desde quando a empresa assumiu a concessão. As contratações continuam, pois a cada vez que um colaborador é promovido, uma nova oportunidade é aberta para o ingresso de outros profissionais”, declarou Silvana.

Nesse primeiro trimestre, 182 colaboradores foram contratados após a promoção de outros colaboradores. Em 2021, a Energisa em Rondônia foi eleita a segunda Melhor Empresa para Trabalhar na Região Norte pelo ranking do Instituto Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento aconteceu apenas três anos após o grupo assumir a concessão no estado.

Como se candidatar

As vagas são divulgadas semanalmente no site https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. Selecione o estado de Rondônia e a cidade de sua preferência no filtro. Preencha todos os campos requisitados. É importante checar se o número de telefone e o e-mail estão corretos, pois os primeiros contatos são feitos por esses canais. A empresa oferece benefícios como plano de saúde, seguro de vida; plano odontológico, previdência privada, vale alimentação ou refeição, e programas de qualidade de vida.