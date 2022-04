Pub de McGregor é incendiado e lutador oferece recompensa por culpado

Um pub de propriedade do lutador Conor McGregor foi incendiado em Crumlin, no sul de Dublin. O irlandês oferece US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) para quem oferecer pistas sobre os responsáveis pelo crime.

McGregor comprou o estabelecimento, que hoje se chama Black Forge Inn, em 2019, por quase 2 milhões de euros. Não há muitos detalhes sobre o ocorrido, mas McGregor compartilhou imagens do local, atingido por coquetéis molotov, em suas redes sociais, pedindo por informações em troca de recompensa. A polícia irlandesa informou que o local não sofreu grandes danos, mas as investigações continuam.