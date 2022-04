Qual a energia da semana? Cartas do guru do ContilNet revelam previsão semanal para seu signo

Olá meus queridos e queridas, mais uma semana de glória e alta astral na caminhada, vamos curtir mais um giro dos signos:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente, é o momento de satisfação pelo realizado, de sorriso e comemorar a vida, agradecendo muito! Uma graça especial está com vocês, então vamos permitir que o milagre aconteça! Nos negócios, realizações que compensam o trabalho e o planejado, recebam o que merecem com alegria… Na saúde, excelente bem estar físico, mental e espiritual… Graças em todos os caminhos!

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Um momento de boa sorte, luz, inspiração e de viver a alegria da vida com toda intensidade… Os caminhos estão contemplando o sucesso e a vitória, auxiliados pela sorte…Nos negócios, boa sorte que faz toda proposta dar certo… Conquistas importantes sendo encaminhadas… Na saúde, tudo de bom e um alento especial da saúde, com bem estar geral pro corpo e pra alma…

Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho: Espiritualmente, é um momento de libertação de toda restrição e refugo do passado, tenham energia, atitude e digam não e basta pra essa situação incômoda… Nos negócios, atitude certeira, determinada, garante que será cumprido o tratado, sem enrolações… O que não encaixa, não funciona… Na saúde, tenham cuidado com agressividade e imediatismo… Considerem os limites de vocês!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: O desafio espiritual será aprender e direcionar a própria inspiração e essência…Perdoem, curem, guiem… Usem o conhecimento para agregar e libertar… Nos negócios, a experiência e o conhecimento de vocês podem ser decisivos para fechar negócios e atingir objetivos…Na saúde, saciem a fome do corpo, mantenham a qualidade do espírito e o bom senso de ambos…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Emocionalmente, sintam a energia espiritual, pela meditação e concentração na caminhada, permitam fazer a diferença e conquistem a vitória! Nos negócios, uma jornada foi conquistada, com determinação, luta e interação emocional, vocês acreditaram e permitiram fluir a energia… Na saúde, força e segurança emocional, cuidado com indigestão…

Virgem, 23 de agosto a 21 de setembro: Espiritualmente, é momento de viver o amor e a inspiração romântica, buscar completude, permitir que a sorte guie bons e excelentes momentos… É a hora de realizar e acontecer a grande graça! Nos negócios, realizações e excelentes finalizações de propostas e objetivos, sucesso! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: A justiça é viver segundo seu mérito… Ter e ser a harmonia e realizar algo imparcial, que beneficia todos… Sincronismo é tudo, dentro de uma elaborada educação e tato…Nos negócios, muitas coisas que a diplomacia poderá resolver e contornar… Tenha o toque que agrada seu cliente… Na saúde, cuidem dos rins, bebendo muito líquido saudável.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Espiritualmente, pode ser que a sedução, manipulação e o tesão estejam a mil… Usem o jogo de cintura e ponderem o jogo para favorecer o equilíbrio… Cuidado ao tomarem certos partidos… Nos negócios, seriedade e política para honrarem acordos e compromissos, além da competência profissional, farão toda diferença! Na saúde, cuidem dos ossos, tomando um Sol bem agradável…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Cuidado com ilusões fantasiosas e que tiram vocês totalmente da realidade, lutem contra energias negativas e depressão, procurem usar os sonhos como uma ferramenta para solidificar a realidade… Nos negócios, fase negativa de muito trabalho, superar fuxicos e baixo astral, vamos à luta! Na saúde, tenham uma boa qualidade de sono para ganharem mais energia…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Equilíbrio, harmonia e cura, são a sincronização com a suprema fonte espiritual que está dentro de vocês! Sejam a união das pessoas em torno de uma nobre filosofia! Nos negócios, é provável que unirão as pessoas para estudarem ou aperfeiçoarem produtos e relações com clientes, assim como procedimentos do trabalho. Na saúde, o corpo está com a energia vital alta, curando qualquer coisa e mantendo um bom tempero…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: É o momento de prudência, observação e serviço, cuidado pra não extrapolarem e inverter pés com mãos… Prevaleçam e se protejam, se preservem contra desgastes desnecessários… Nos negócios, demonstrem agindo, através de um bom trabalho ou serviço, evitem discutir o que é mais fácil demonstrar… Na saúde, cuidem dos intestinos e da boa qualidade do que comem ou bebem…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: A esperança de melhores dias, caminhos abertos e da realização de um milagre, vem de dentro de vocês, ponham para fora e aconteçam numa totalidade! Nos negócios, possibilidade de virada da sorte e abertura total de objetivos…Fé é essencial, numa atitude determinada… Na saúde, o que acreditam acontece, inclusive o próprio bem estar…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

