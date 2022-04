Qual a energia da semana para seu signo? Veja giro do zodíaco com guru Binho de Ouros!

Olá meus caríssimos e caríssimas, mais uma semana com alto astral, atitude e decisão! Gratidão às bênçãos de Deus e vamos em frente!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: O desejo, tesão e manipulação estão no ar… Sejam leves, tenham jogo de cintura, e com bom humor sigam em frente, cuidado com manipulações políticas e situações infernais, restritivas… Nos negócios, usem a competência para fazer, realizar e conquistar, por atitude e determinação no trabalho, envolvam as pessoas… Na saúde, cuidem dos ossos, tomem em horários da manhã e tardezinha, fortaleçam a vitamina D do corpo.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Mudança faz parte da vida, evoluam e aceitem o que deve terminar, sem resistência, sigam em frente, com determinação e otimismo, libertem a alma e espírito, com o alívio de fardos… Nos negócios, trabalhos que acabam e fim de determinadas situações, algumas pro bem, outras pro mal… Saibam administrar o que precisa ser feito e se adaptem às mudanças… Na saúde, cuidem dos órgãos genitais e de eliminação, mantenham a sanidade psíquica, fazendo o que gostam e o que relaxa… Equilíbrio é tudo…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Harmonia, temperança e paz, uma excelente semana de sincronia, aprendizado e trocas com as pessoas, reflexões e interações… Ouçam a sincronia interna da luz e da sombra dentro de vocês… Nos negócios, a interação com a equipe produzirá conhecimentos que farão diferença em todas as atividades! Harmonia, equilíbrio e interação para o sucesso! Na saúde, uma rotina equilibrada de atividades e exercícios farão um bem sensacional! Experimentem!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: A beleza verdadeira é aquela que vem de dentro e que permite transformar tudo com toque de ouro… Vivam o amor e permitam a realização das atividades, conquistem os frutos e compartilhem com a luz da alma… Nos negócios, sucesso nas atividades programadas e frutos do bom trabalho, compartilhem e conquistem com a inteligência emocional! Na saúde, tudo de bom com a inspiração do amor que está no ar…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Consolidem e liderem a situação, direcionem para o bem comum, inspirados pelo toque da intuição… Sejam o comandante que serve e serve comandando, eis a diferença! Nos negócios, consolidação de uma situação, pela determinação, escolha sustentada e o comando dos direcionamentos… Na saúde, tenham o cuidado com agressividade e com ansiedade.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Antes de ficarem divagando no mundo da Lua, separem o que é real, do imaginário… Tenham cuidado com energias baixas, negativas e com pessoas e ambientes com essas características… Protejam o que é de vocês! Nos negócios, cuidados com “negócios da China”, uma armadilha pode estar escondida… Prefiram coisas claras, do que situações duvidosas e pouco definidas… Na saúde, cuidem de um bom sono e se previnam de insônia…

Libra: de 22 de setembro a 23 de outubro: Uma escolha deve ser feita por amor, sustentada por amor e inspirada por ele… Saiam de cima do muro e decidam! Quando a dúvida ou tentação toma conta, olhem pra dentro, pro fundo do coração, a resposta estará lá! Nos negócios, podem receber várias propostas de negócios ou projetos, assim como ideias, testem e vejam o que realmente afina com a intuição de vocês, façam isso com calma e critério… Na saúde, cuidem dos pulmões e respiração.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Um sacrifício é necessário para merecer uma grande recompensa, liberdade através do serviço e da compreensão, entendam e se libertem, analisem o pecado ou restrição e se libertem dele pelo perdão, trabalho e dedicação… Nos negócios, trabalho árduo para acontecer um excelente resultado, se acreditarem e botarem a mão na massa, a coisa acontece… Permitam!

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Uma nova chance pra acontecer, entenderem o momento e regenerarem a alma, uma antiga parceria e uma recompensa por mérito… Permitam! Nos negócios, antigas parcerias com clientes e equipes que trazem os melhores resultados, explorem alternativas diferentes com essas parcerias e se surpreenderão com os resultados… Liberdade e cura para a alma! Na saúde, cura e libertação pro corpo, alma e mente! Respirem ares da liberdade!

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Reflexão, observação e silêncio, escutem o que a vida, pessoas e a intuição dizem… Sintam com toda a alma, espírito e mente, usem os sentidos e sejam a diferença nesse período! A praticidade de vocês poderá indicar o melhor resultado apontado pela intuição… Nos negócios, escutem a equipe, o cliente e ouçam mais e falem menos… A melhor resposta será apontada pela voz do silêncio… Na saúde, entrem em contemplação e silêncio, descansem e sintam a energia interna e do ambiente, pratiquem yoga e meditação.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: É hora de se libertarem do que não encaixa, de toda raiva, todo absurdo e situação restritiva…Algumas correntes que vocês tem, foram colocadas pelas próprias mãos de vocês… Hora de mudar! Nos negócios, corte brutal de absurdos que não encaixam…Sejam decididos, com energia, sem violência… Na saúde, cuidado com agressividade e violência, direcionem sem agredir…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Hora de prudência, de servir calado e com estratégia, viver um momento de solidão e de liberdade pra alma… Prestem para as pessoas, o melhor serviço que podem, sejam a diferença, sem palavras…Nos negócios, prudência e prevalência pelo serviço que se presta, não por palavras ditas… Na saúde, cuidem dos intestinos e boa qualidade da comida e bebida…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

