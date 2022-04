Quatro posições sexuais para deixar a sentada mais quente; confira

A posição sexual sentada, também conhecida em inglês como cowgirl, por si só já é sucesso e prazer garantido. Mas, para deixar a cavalgada ainda mais gostosa, existem algumas posições que podem ser o segredo para um sexo melhor.

A especialista sexual norte-americana Renée Hilliard afirmou para a Cosmopolitan que as variações de posições de vaqueira podem ser uma forma de as mulheres se moverem da maneira que acharem melhor e focarem no próprio prazer.

Mas por que a sentada é tão boa? Já explicamos alguns truques sobre a posição. Mas vale sempre ressaltar que, quando você está por cima, é possível se organizar para uma fricção ideal, esfregar o clitóris com uma mão ou brinquedo e ir no ritmo que quiser. Além disso, dá para controlar a profundidade e intensidade da penetração.

Veja agora, como ficar por cima no sexo em outras variações da sentada fatal.

Sentar e relaxar

Vai sentando na parceria e, em vez de se mover, deixe para o par levantar os quadris e realizar os movimentos. Para esquentar você pode acariciar as bolas por trás, ou passar os dedos lentamente na vulva. Vale ainda deixar o par assistir você acariciando o clitóris.

Sentar e dominar

Enquanto você estiver por cima, aumente a dinâmica de poder amarrando os pulsos de seu parceiro para que ele não possa fazer nada além de assistir você no comando como quiser. Vale ressaltar que o consentimento deve ser acordado previamente. O foco aqui é seu prazer. Use a parceria como seu brinquedo para sentar e ter prazer. Para os fãs da submissão, é um prato cheio, e o par submisso amarrado terá muito prazer.

Sentar e cavalgar

Sente por cima e incline para frente de modo que o clitóris fique próximo ao osso púbico do par. Faça uma penetração mais profunda e não empurre de volta. Fique em uma cavalgada lenta e profunda, balançando suavemente, aproveitando para esfregar a vulva contra o osso púbico.

Sentar e encaixar

Nessa variação, a parceria também senta. A ideia é usar poltrona, cadeira ou a beirada da cama a seu favor. O par se coloca em um desses móveis, e você se encaixa sentando e entrelaçando as pernas em volta da pessoa.

Agora deixe o trabalho de movimentação para o par e curta muito a sentada encaixada.

Por fim, caso só queira sentar, veja aqui as dicas para a sentada clássica e fatal.