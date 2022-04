Quer saber qual o conselho das cartas para você? Binho de Ouros traz o arcano da semana!

Mudança é deixar morrer o que não serve, o sofrimento, o apego, tudo que limita e deixa fechado num círculo. Quando a Morte sai num jogo, ela nos convida a aceitar as mudanças inevitáveis e visualizar o que precisa ser mudado em nós.

Faça o seguinte exercício: imagine o que precisa ser mudado, de forma prioritária em você, em seguida veja eliminando esse hábito, com um novo hábito, por exemplo você deseja ler e sempre tem uma desculpa pra não fazer, então visualize lendo e fazendo acontecer, faça esse exercício todo dia, acompanhado de uma prática do que deseja fazer.

Na Bíblia, pela interpretação do nosso querido Frater Goya é citada em Ex 12, 29 – 34:

29 No meio da noite, Iahweh feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar- se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais.

30 Faraó levantou -se de noite, com todos os seus servos e todo o Egito; e houve um

grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto.

31 Faraó, chamando Moisés e Aarão, naquela mesma noite, disse: “Levantai – vos e saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel; ide, servi a Iahweh, como tendes dito.

32 Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes, parti e abençoai a

mim também.”

33 Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país, dizendo: “Morreremos

todos.”

34 O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que se levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos, sobre os ombros.

Aceite o que precisa morrer e se liberte, sinta as correntes serem desintegradas e não caia nas mesmas armadilhas, aprenda, perdoe e evolua.

Boa semana!

#tarot

#filosofia

#esoterismo

Binho de Ouros – Contato: [email protected]

Facebook: Guru Engenheiro, A Magia do Tarot Site

Instagram: @guruengenheiro

YouTube: Guru Eletrônico

Site Principal: arabutameamagiadotarot.blogspot.com, confiram nossos produtos da loja!