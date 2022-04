“Quero pessoas técnicas e com um perfil político”, diz Gladson ao ContilNet sobre novos secretários

O governador Gladson Cameli (Progressistas) ainda não definiu os nomes dos novos titulares que devem ocupar as cinco pastas do Governo deixadas por ex-secretários que foram descompatibilizados de seus cargos para concorrer ao pleito de 2022.

Estão sem titulares desde o dia 1 de abril as seguintes repartições: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), deixada por Israel Milani; Secretaria de Assuntos Governamentais (Segov), que estava sob o comando de Alysson Bestene; Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC), que tinha como diretor-presidente o agente Arlenilson Cunha; Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC/Dom Moacyr), deixada por Francineudo Costa; e a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), que tinha como presidente o irmão do deputado federal Jesus Sérgio, Tom Sérgio.

Em entrevista concedida ao ContilNet, o chefe do executivo disse que pretende nomear pessoas técnicas e que estejam alinhadas politicamente com o governo.

“Estamos trabalhando na definição desses nomes. Quero pessoas técnicas e que estejam alinhadas politicamente com o governo. Que tenham um perfil político, também, no sentido das estratégias dentro de cada pasta”, afirmou.