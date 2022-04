Raio queima cuecas estendidas em fio usado como varal durante temporal; veja fotos

Um raio queimou várias cuecas que estavam estendidas em um fio usado como varal no quintal de uma casa durante um temporal na cidade de Morada Nova, no interior do Ceará, na tarde desta segunda-feira (4).

O caso inusitado ocorreu na residência do mototaxista Francisco Jackson do Nascimento Oliveira, que enviou os vídeos a um grupo de conhecidos, e as imagens viralizaram nas redes sociais. Segundo o morador, ele estava na parte da frente da residência, conversando com o padrasto em um alpendre, quando ouviu um estrondo durante a chuva.