Rayssa Leal retorna ao Japão em busca de medalha inédita nos X-Games

Antes da entrada do skate nas Jogos Olímpicos, os X-Games foi por muitos anos considerada as Olimpíadas dos esportes radicais. Com grande peso no circuito mundial de skate, a disputa consagrou grandes nomes da modalidade, incluindo alguns brasileiros como Bob Burnquist, Sandro Dias, Karen Jonz e Letícia Bufoni.

Mesmo tendo conquistado algumas etapas do mundial do skate street, a prata nas Olimpíadas, Rayssa ainda não conseguiu subir ao pódio da competição. Sua melhor colocação até agora foi o 4º lugar na etapa de Minneapólis, nos Estados Unidos em 2019.

Para tentar o feito inédito, a Fadinha retorna para um lugar especial. A etapa que começa nesta sexta será disputada em Chiba, no Japão, onde ela garantiu a prata nas Olimpíadas.

Só que a brasileira não terá tarefa fácil. Ela terá que disputar com uma outra brasileira veterana e bicampeã mundial, Pâmela Rosa, que também vai representar o Brasil na disputa. Gabriela Mazetto completa o trio brasileiro. A competição de street feminino terá outra jovem fenômeno na modalidade. Aori Nishimura, que já liderou o ranking mundial, fará seu retorno às pistas após sofrer uma lesão no joelho.

Outros brasileiros

Além de Rayssa, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto, o Brasil estará sendo representado por Kelvin Hoefler, também medalhista de prata no street masculino nas Olimpíadas. Yndiara Asp, do park feminino, tambés estará na disputa. Gui Khury e Luizinho Francisco completam a equipe brasileira.

A disputa do skate acontece entre os dias 22 e 24 de abril.