Real valorizou-se quase 20% sobre o boliviano desde o inicio do ano

A valorização da moeda nacional reflete diretamente a população que residem nas fronteiras do pais, caso explicito do Brasil com a Bolívia.

No inicio de janeiro, o cambio do Real sobre o Dólar Americano era de 1,2372, foi umas das menores cotações desde março de 2021. No entanto, nesta Segunda-Feira, 18, a cotação fechou em 1,4828, são 19,84% de valorização desde o inicio do ano.

Em uma lista das moedas dos dez principais países emergentes, o real foi a terceira que mais se valorizou frente ao dólar americano em aproximadamente 1 mês desde o início da guerra na Ucrânia. É o que aponta levantamento feito pela Economatica, a pedido do InvestNews, que compara o desempenho das moedas entre os dias 24 de fevereiro e 22 de março.

Em primeiro e segundo lugar do ranking aparecem Colômbia e África do Sul, respectivamente. Veja abaixo:

Quando o Real se valoriza referente ao Dólar Americano, automaticamente irá se valorizar referente a moeda Boliviana e as demais moedas existentes no mundo. Isto acontece porque as outras moedas também tem sua derivação com referencia no Dólar Americano que até o momento, é considerado a moeda mais importante no mundo.

Gustavo Cruz, economista e estrategista da RB Investimentos, diz que esses movimentos são correlacionados. Para ele, os entre os motivos principais está o fato de as economias avançadas terem dado sinais de desaceleração. Isso faz com que gestores passem a buscar oportunidades em economias emergentes.

“O Brasil é um dos países a se destacar, dado que começou a fazer o aperto monetário (elevação dos juros) bem antes, mas Colômbia e África do Sul também estão em processo de elevação de taxa de juros e vão continuar, já que a inflação voltou a subir de forma considerável nesses países”, afirma Cruz.

Há ainda a própria questão da guerra na Ucrânia. Cruz lembra que, após a invasão russa na Ucrânia, há um fluxo natural de investidores para outros mercados emergentes, já que a Rússia ficou com a bolsa de valores fechada, foi retirada dos principais índices globais, além de ter passado por rebaixamento de agências de classificação de risco.