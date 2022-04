Receba até R$ 2.900 por meio de saque do FGTS; pagamentos começam em maio

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) possui diferentes modalidades de resgate. A mais recente delas é o saque extraordinário, cujo valor limite de retirada é de R$ 1 mil por CPF. Mas sabia que existe uma outra forma de retirar recursos do fundo, com valores de até R$ 2,9 mil?

Leia mais: Novo saque do FGTS de até R$ 1.000 nesta semana; Saiba quem recebe

Esse recurso está disponível por meio do saque-aniversário do FGTS. Com novos lotes liberados todo primeiro dia útil de cada mês, é possível retirar uma parte do saldo acumulado de contas vinculadas anualmente e no mês de nascimento. Dependendo do caso, é acrescida uma parcela adicional.

Valor do saque-aniversário do FGTS 2022

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário do FGTS passa a receber, todos os anos, o acesso a uma porcentagem dos valores armazenados no fundo. Eles variam conforme o saldo disponível, podendo pagar até R$ 2,9 mil de adicional.

Observe a seguir:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500 50,0% – De 500,01 até 1.000 40,0% 50 De 1.000,01 até 5.000 30,0% 150 De 5.000,01 até 10.000 20,0% 650 De 10000,01 até 15.000 15,0% 1.150 De 15.000,01 até 20.000 10,0% 1.900 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900

Calendário saque-aniversário do FGTS 2022

Para saber quando terá acesso ao dinheiro da modalidade, o beneficiário pode consultar o calendário de pagamento divulgado pela Caixa. No próximo dia 2, começam os repasses para quem faz aniversário em maio.

Veja abaixo:

Mês de nascimento Período para saque Janeiro de 3 de janeiro a 31 de março Fevereiro de 1º de fevereiro a 29 de abril Março de 1º de março a 31 de maio Abril de 1º de abril a 30 de junho Maio de 2 de maio a 29 de julho Junho de 1º de junho a 31 de agosto Julho de 1º de julho a 30 de setembro Agosto de 1º de agosto a 28 de outubro Setembro de 1º de setembro a 30 de novembro Outubro de 3 de outubro a 30 de dezembro Novembro de 1º de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 Dezembro de 1º de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023

O prazo dado para saque é de até três meses contados a partir da liberação. Nascidos em janeiro, por exemplo, já perderam esse direito.