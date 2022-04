Relatório revela episódio de tortura no campo contra mulher LGBTQIA+

O dado é do relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT), divulgado nesta segunda-feira (18), que trata sobre aumento de mortes causadas por conflitos e massacres no campo.

A inclusão de informações sobre a comunidade LGBTQIA+ no levantamento da CTP é inédita. Ao todo, cinco pessoas do grupo foram vítimas de violência no campo durante o último ano: uma no Ceará, três no Pará e uma em Rondônia.