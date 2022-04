Restaurante Fogo Caipira traz registros e lança costelaço “Fogo de Chão” no Dia das Mães

Olha só que novidade incrível e única que o Restaurante traz pra vocês!!! Churrasco no chão, galera do sertanejo já ficam ligados nessa programação. Mamães? Já tem presença confirmada.

O dia inteiro de evento, comida boa e costelaço!! Com muitas premiações e sorteios para as melhores mães dessa cidade… Ah, música boa nem se fala né?! Totalmente pensado na melhor receptividade pra todos.

Seu dia das mães é pra ser inesquecível, então tenha o Fogo Caipira como opção!!

Confira abaixo momentos registrados no local;

Ta achando que vai escapar?! Rsrs é diferenciado… garçom com rodada de cachaça na sua mesa, com estilo e ousadia né?! Porque olha esse balde da cachaça, completamente gelada, um balde em formato de gelo, não é interessante?!!! E olha só que momento!!! Pensou em comemorar com grande estilo o seu aniversário, do seu amigo ou familiar? Já sabe que também é uma ótima opção para escolher… e mais, acima de 6 pessoas, o aniversariante ganha uma linda queima de fogos. Salivou né?! Variedades para petiscar tomando uma gelada… E claro… escutando aquele modão também… Já segue na rede social @fogocaipirarestaurante e fique por dentro das programações para você ir com a turma apreciar o local que é super agradável… já dá uma espiada o que tem esse final de semana; E dia 01/05 é o dia do trabalhador, tira esse tempinho pra prestigiar o seu dia… espairecer e fazer uma programação que você merece!!!