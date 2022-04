“Estou competindo como uma mulher”: Concurso de Beleza em Epitaciolândia tem 1ª mulher trans na disputa

Siga meu perfil @douglasricher

Natural de Pauini do Amazonas, Kiwliks Rhanna Freitas, de 24 anos, é a primeira mulher trans a participar de uma edição do concurso Garota Country no município de Epitaciolândia, no Acre.

O evento faz parte das comemorações dos 30 anos de emancipação politica e acontece nesta quarta (28), com realização da Prefeitura.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, Kiwliks Rhanna conta que já se considera uma vitoriosa só de poder participar do concurso de beleza, mas que fazer parte do Garota Country é muito importante para compartilhar sua história e encorajar outras mulheres transexuais que desejam passar pela experiência.

“Muito feliz em participar do concurso e poder incentiva outras meninas, poder encorajá-las e poder incluir. Eu me sinto muito realizada, muito vitoriosa, em poder ser a primeira trans a competir em um concurso hétero. Muito contente por ter quebrado essas barreiras, por estar quebrando barreiras e por estar recebendo apoio de muita gente”, comentou.

Kiwliks Rhanna desabafou em entrevista a este colunista sobre as criticas e os ataques onde pessoas insinuavam que ela estaria ‘tomando’ lugar de uma mulher heterossexual.

“Muitas críticas estão vindo e coisas negativas, opiniões desmotivadoras, só que mesmo assim eu continuo firme, essa é a nossa força, a nossa classe é isso. Estou ansiosa nesses últimos momentos pré-desfile. Nunca tive a intenção de tomar lugar de outras meninas, a minha intenção é de ‘inclusão’, estou competindo como uma mulher”, desabafou.