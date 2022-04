Revoltado, vereador Dênis diz que Mazinho não cumpriu acordo total com ele: “Voto como eu quiser”

O vereador Dênis Araújo (PSDB), demonstrou claramente sua insatisfação com a administração municipal na sessão de ontem à noite em Sena Madureira. Na tribuna do parlamentar, ele disse em alto e bom tom que o acordo firmado com o prefeito Mazinho Serafim (UB) para que o mesmo integrasse a base do prefeito na Câmara não foi cumprido em sua integralidade.

“Muitas pessoas me perguntam se ainda estou na base do prefeito. Houve uma proposta e não foi cumprida 100%. Então, não tenho a obrigação de votar em todos os projetos da Prefeitura porque não foi cumprido o acordo”, frisou.

Araújo foi mais além: “Cumpriram em torno de 60%. Com isso, de 10 projetos que chegarem aqui, 40% voto como eu quiser e se tiver achando ruim, amanhã demite o meu pessoal”, acrescentou.

O parlamentar também pediu perdão à população de Sena Madureira por ter votado no projeto, de autoria da Prefeitura, que possibilitou o arrendamento da Usina de asfalto para uma empresa particular. A empresa se comprometeu em repassar, todos os meses, 50 toneladas de asfalto para Sena Madureira. “Todo mundo comete erros, e eu errei. Até agora não veio nenhuma lata de asfalto para o nosso município, imagina 50 toneladas como foi prometido”, mencionou.

Vale lembrar que nas eleições de 2020, Dênis Araújo foi eleito pelo bloco de oposição ao prefeito Mazinho. Meses após assumir o mandato, decidiu migrar para a base do prefeito na Câmara.