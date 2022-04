Rio Branco anuncia novo comandante; saiba mais

O presidente Valdemar Neto anunciou na manhã da segunda-feira (25) a contratação do técnico carioca Damião Gomes Júnior (Júnior Gomes), de 46 anos.

O profissional tem passagens pelas equipes do União Barbarense-SP, Goytacaz-RJ, América-TO, Nova Cidade-RJ e Gonçalense-RJ e chega para comandar o Rio Branco na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D.

O último trabalho do profissional foi na equipe do Araguacema durante o Campeonato Tocantinense 2022.

Júnior Gomes chega ao Rio Branco com o clube invicto e na terceira colocação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, após a vitória do domingo (24), em casa, sobre o São Raimundo/AM por 1 a 0, gol do meia-atacante Matheus Nego cobrando pênalti.

Próximos jogos

A estreia do novo comandante estrelado ocorre no próximo domingo (24), a partir das 16h, no estádio Florestão, no choque local contra o Humaitá.