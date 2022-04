Rivaldo faz 50 anos: relembre carreira do pentacampeão mundial em 50 atos

Seu Romildo Borba, pai do pentacampeão mundial Rivaldo — Foto: Reprodução

3) Aos 19 anos, em 1991, assinou primeiro contrato de profissional, virou titular do Santa Cruz e atuou em 38 jogos no time principal, com 11 gols

4) Ao se destacar na Copa São Paulo de Juniores de 1992, foi negociado com o Mogi Mirim, junto com os colegas Válber e Leto, em troca de cinco jogadores

Rivaldo no Mogi Mirim no início da carreira — Foto: Reprodução

5) No Mogi, Rivaldo fez parte do “Carrossel Caipira” , marcou golaço do meio de campo e conquistou a Série A2 do Paulista em 1992

6) Contratado por empréstimo pelo Corinthians em 1993, não foi bem no Rio-São Paulo, mas chamou atenção no Brasileirão com 11 gols

7) Fez sua primeira partida na seleção principal em dezembro de 1993 e marcou o gol da vitória sobre o México, em amistoso

Rivaldo comemora primeiro gol pelo Brasil em amistoso contra o México, em 1993, na sua estreia pela Seleção — Foto: Reprodução

8) Após Paulistão irregular em 1994, não foi contratado em definitivo pelo Corinthians e acabou no rival Palmeiras

Rivaldo com a camisa do Corinthians, em 1993 — Foto: Gazeta Press

9) Ficou de fora da lista final para Copa do Mundo, mas foi vice-artilheiro do Brasileiro, com 14 gols, e ajudou Palmeiras e ganhar o título

Rivaldo no Palmeiras nos anos 90 — Foto: Paulo Pinto/Agência Estado