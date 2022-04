Roberto Duarte pede que IDAF seja reconhecido como serviço essencial

Durante a sessão na Aleac, o deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) pontuou sobre a atual situação dos aprovados no cadastro de reserva Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

O parlamentar destacou que o diálogo continua, com o objetivo principal de reconhecer o IDAF como serviço essencial, assim, com esse reconhecimento, fica mais claro a necessidade de convocar os aprovados no cadastro de reserva.

O deputado citou que acompanhou uma reunião dos representantes da classe, juntamente com o governo. A reunião ocorreu com o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

“Esperamos avançar para classificar o IDAF como serviço essencial. Até o momento o diálogo com os representantes do governo está sendo favorável, e apresentando forma positiva. Quando somos bem recebidos faço questão de destacar”, afirmou o deputado.