Rodrigo Hilbert expõe crise no casamento, joga a culpa em Fernanda Lima e separação vem à tona: “Ela quis”

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são um dos casais mais queridinhos do Brasil e são um exemplo de relacionamento e companheirismo.

Porém, como em todo relacionamento, os dois enfrentaram uma grande crise no passado. A briga foi tão feia que eles quase se divorciaram. Durante o programa “Bem Juntinhos”, que Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima comandam no GNT, o galã falou sobre a separação de dois anos que tiveram em 2005.

Magoado com o que rolou no passado, Rodrigo Hilbert revelou o que fez na ocasião para se livrar da dor: “Foi muito difícil, mas ao invés de escrever, eu fui surfar, fui procurar um lugar para me ocupar”.

“Acho que as pessoas fazem muito isso: vão atrás de alguma coisa para poder parar de pensar naquela dor”, assumiu Rodrigo Hilbert.

Na sequência, Rodrigo Hilbert confessou que a decisão da separação foi de Fernanda Lima. “Foi uma dor para mim, porque, no caso, foi a Fernanda quem quis separar. Foi ela quem quis, na época”, declarou o ator.

Mas Fernanda Lima desmentiu o amado e detonou o que ocorreu de verdade sobre o episódio da crise: “Eu não quis separar. Eu tinha proposto de separar de casa, porque a gente estava em fases muito diferentes“, esclareceu a apresentadora.

Ela ainda fez questão de contar o que realmente aconteceu: “Eu estava trabalhando muito e ele estava no tempo dele e eu achei que a gente começou a se distanciar muito”.

Dessa forma, eles pensaram que morando separados, dariam conta da relação, mas não foi bem assim: “Deu tudo errado, porque um se envolveu ali, outro se envolveu ali”, desabafou Fernanda Lima.

Após dois anos longe um do outro, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se reconciliaram. O homem revela que o distanciamento foi essencial para eles: “Fez eu entender que eu realmente queria essa mulher”, pontuou ele no GNT.

No fim, a apresentadora confessou que o marido foi muito disputado na ocasião e ela percebeu que perderia seu grande amor: “Foi muito engraçado porque ele já estava meio namorandinho e eu vi aquilo e pensei: ‘Vai andar e eu vou perder esse bonde’, porque aconteceu um monte de coisa, foi um caos”, disse Fernanda Lima, dando a entender que outras queriam o famoso.

“Mas, quando eu vi ali, eu liguei para ele e falei: ‘Vamos ter uma conversa?’, porque era agora ou nunca”, concluiu a loira, relembrando o período de conciliação.