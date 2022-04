Saiba o preço da comentada sandália usada por Virgínia no Carnaval

Um detalhe em especial no look de Virgínia – composto por um shorts jeans e um abadá transformado em cropped – atraiu olhares de muita gente, principalmente das mulheres: a sandália pink. A coluna LeoDias, é claro, foi descobrir quanto custou o calçado mais elogiado do Camarote.

Virgínia Fonseca comprou a sandália na Versace de Las Vegas, pelo valor de R$ 10,5 mil. A peça tem acabamento acetinado, detalhe Medusa Safety Pin e de tira, bico quadrado, fechamento por tira com fivela no tornozelo, solado de couro com a logo da Versace, plataforma e solado de borracha. O material é em couro. A coluna LeoDias acompanhou cada passo de Virgínia Fonseca em sua primeira vez na Marquês de Sapucaí. A influenciadora digital pegou um jatinho em Goiânia com destino ao Rio de Janeiro na noite deste sábado (23/4) e voltou para casa logo após os desfiles de Carnaval. “Conseguir vir de última hora é mais emoção ainda. É adrenalina. Estou muito feliz”, disse ela. Virgínia empresária A parceria empresarial entre Virgínia e Samara Pink, que rendeu a marca de cosméticos WePink, entre as linhas mais buscadas pelas mulheres na atualidade, obteve um crescimento exponencial em venda de perfumes da influenciadora, esposa do sertanejo Zé Felipe. Até aqui, foram mais de R$ 2 milhões em vendas da fragrância. Um feito inédito para uma marca recém-chegada no mercado. Além disso, a loira também está gravando um reality sobre sua vida. O projeto está sendo negociado para ser disponibilizada em uma popular plataforma de streaming