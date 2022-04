Saque extraordinário do FGTS: o que fazer se o app Caixa Tem travar?

A liberação do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) começou no dia 20 de abril e vai até 15 de junho. Cerca de 42 milhões de brasileiros terão a oportunidade de sacar até R$ 1 mil de suas contas vinculadas.

A Caixa Econômica Federal confirmou que fará o depósito por meio de contas abertas no nome dos trabalhadores no aplicativo Caixa Tem. Por isso, a dica é verificar se está tudo certo com seu cadastro na ferramenta antes mesmo de receber o dinheiro.

Problemas de acesso

Usuários reclamam com frequência que o acesso do app fica travado e que não sabem como resolver. Isso ocorre quando o banco suspeita de alguma atividade e suspende o login para evitar fraudes. Outra possibilidade que leva ao bloqueio é a a utilização de uma mesma conta em diversos dispositivos.

Quando a ferramenta é travada, o cliente precisa comparecer a uma agência da Caixa para solicitar a resolução do problema. O procedimento é simples e leva apenas alguns minutos, mas garante a proteção do seu dinheiro.

Golpe

Entretanto, se ao recuperar o acesso o usuário perceber que os recursos do seu FGTS foram sacados sem sua permissão, o procedimento pode ser mais complicado. Neste caso, além de reportar à Caixa, ele também precisa registrar um boletim de ocorrência na polícia.