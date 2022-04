SBT se prepara para exibir duas novelas mexicanas inéditas; veja quais

Cada vez mais apostando em novelas mexicanas, o SBT adquiriu mais duas produções da Televisa para serem exibidas em breve. Trata-se de A Desalmada e Amor Valente, ambas protagonizadas respectivamente por Lívia Brito e Silvia Navarro.

De acordo com uma fonte próxima ao Resumo das Novelas Online, o SBT teria mandado dublar as duas novelas mexicanas na RioSoud, estúdio responsável por dublar todas as tramas da emissora de Silvio Santos atualmente, com exceção de Mar de Amor, que foi dublada em São Paulo, na BKS.

