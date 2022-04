Sem Walter, Amazonas estreia na Série D

O Amazonas, adversário de estreia do Humaitá, também chega para a sua primeira participação numa disputa de Campeonato Brasileiro da Série D. O time amazonense na competição nacional terá como treinador Rafael Lacerda e conta no seu elenco com o veterano atacante Walter, atleta com passagens por grandes clubes brasileiros, como Goiás, Fluminense, Atlhético Paranaense entre outros. No entanto, o atacante segue no departamento médico e não encara o Tourão do Humaitá.

Na semana decisiva de preparação para o jogo da estreia contra o campeão acreano, a Onça-Pintada perdeu ou se desfez de alguns medalhões como são os casos do meia Eduardo Ramos (dispensado) e do volante Ibson (saiu em comum acordo). Já na última sexta-feira, o lateral esquerdo Caíque surpreendeu a todos e pediu rescisão contratual.

Com a saída de alguns medalhões, a diretoria do Amazonas foi ao mercado e contratou o meia Rafael Tavares, de 31 anos. O atleta, ano passado, fez parte da equipe do Mirassol, clube que conquistou a última edição da Série D. Rafael iniciou a carreira na base do São Paulo-SP, mas tem passagens por Marília-SP, Rio Claro-SP, Luverdense-MT, América-RN e São José entre outros. O último clube do atleta foi o Botafogo-SP.

Na véspera do embarque para o Acre, ocorrida na última sexta-feira (15), a diretoria do Onça-Pintada confirmou a regularização do atacante venezuelano Freyn Figueroa.