Semifinalistas da Champions serão definidos nesta quarta

Chegou a hora de conhecer quais serão os dois últimos semifinalistas da Champions League. Nesta quarta-feira (13/4), o Liverpool recebe o Benfica no estádio de Anfield, enquanto o Atlético de Madrid vai contar com a torcida no Metropolitano para reverter o resultado contra o Manchester City.

Quem passar do encontro entre os Reds e os Encarnados joga contra o Villareal, que garantiu a classificação nesta terça (12/4) depois de empatar com o Bayern de Munique em 1 x 1. Já para quem avançar no duelo entre o time Colchonero e o City, o adversário nas semis será o Real Madrid, que eliminou o Chelsea mesmo depois de perder por 3 x 2 no Santiago Bernabéu. Confira como está a situação em cada um dos confrontos desta rodada decisiva de quartas de final. Liverpool tenta administrar vantagem contra o Benfica Uma das equipes mais fortes da Europa, o Liverpool não teve dificuldades e venceu o Benfica em pleno Estádio da Luz por 3 x 1 com gols de Mané, Luis Díaz, Konaté. A equipe portuguesa descontou Darwin Nuñez. Para a sorte do time de Lisboa, o critério do gol fora de casa não vale e a possibilidade de classificação parece mais atingível. Se vencer por 2 gols de diferença, o Benfica leva a disputa para a prorrogação. Para passar sem o tempo extra, a equipe terá que fazer três gols de diferença para confirmar a classificação. Já o time inglês pode perder por até um gol de diferença que, ainda sim, avança para as semis. De Bruyne garante superioridade mínima para o City contra Atlético Em um jogo de confronto direto entre estilos completamente diferentes, o ofensivo Manchester City bateu o Atlético de Madrid por 1 x 0, apesar da forte defesa imposta pela equipe espanhol. Com o resultado, os Citizens podem empatar por qualquer placar que seguem na briga pelo primeiro título da Champions na história do clubes. Aos Colchoneros, somente uma vitória por dois de diferença garantem a equipe nas semis de forma direta. A bola rola nos dois confrontos à partir das 16h.