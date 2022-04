Senador Flávio Bolsonaro desembarca no Acre nesta terça-feira; confira agenda

A convite do senador Marcio Bittar (UB-AC), o senador Flávio Bolsonaro vem ao Acre nesta terça-feira (26) para um debate e conversa com a imprensa. O encontro acontece às 18h, hora local, na Livraria Paim, região central da Capital.

De acordo com informações preliminares, Flávio chega mais cedo ao território acreano, mas essa será sua única agenda pública. O senador tem sido um dos principais interlocutores do Governo Federal nas conversas com todos os estados para as Eleições 2022. No Acre, é um dos principais aliados de Marcio Bittar.

O evento, que terá cobertura ContilNet, vem sendo compartilhado nas redes sociais. Bittar já usou suas redes para convidar a militância pró-Governo para o ato.

“O senador Flávio Bolsonaro estará no Estado para ouvir as nossas lideranças políticas e a sociedade! Você é nosso convidado pra esse momento especial”, publicou.