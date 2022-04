Senadora Mailza assume liderança da bancada Progressistas no Senado

A senadora Mailza (PP-AC) foi escolhida para ser a nova líder do Progressistas no Senado Federal. Ela substituirá a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) no cargo. Nesta quarta-feira, 6, Mailza participou de um encontro de boas-vindas na casa da deputada federal Iracema Portela aos novos parlamentares filiados ao Progressistas. O PP é a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, com 52 deputados federais e 6 senadores.

O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e principais lideranças do PP do Brasil: o ministro Ciro Nogueira; o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira; o presidente em exercício do partido, Cláudio Cajado; e o líder na Câmara, André Fufuca, além de ministros, deputados e senadores do partido.

“Como líder da bancada Progressistas no Senado, é uma grande alegria ver nosso partido crescer e se fortalecer no Congresso Nacional com tantos nomes que querem o progresso do nosso país. Bem vindos aos novos integrantes. Ao meu povo do Acre, estamos juntos num futuro que é hoje, agora, com oportunidade para todos em harmonia com nosso governador Gladson Cameli, deputados, prefeitos e vereadores de todo o estado”, disse a parlamentar.

Mailza destacou que seu trabalho segue pautado na união e diálogo com a bancada Progressistas, em parceria com ministro Ciro Nogueira e o presidente em exercício, Cláudio Cajado e elogiou a senadora Daniella Ribeiro, antiga líder por sua atuação. “Sei da responsabilidade do cargo e vou me dedicar integralmente a essa missão de dar continuidade ao excelente trabalho de unificação da bancada feito pela Daniella, que nesse que será muito importante para o Brasil”, completou.

Quem é Mailza

Ex-secretária de Administração e de Assistência Social em Senador Guiomard – sua cidade – Mailza Assis da Silva assumiu a suplência do então senador Gladson Cameli em 2019 após ele ser eleito governador do Acre. Em 196 anos de história do Senado, foi a primeira senadora a ter um bebê no exercício do mandato.

É líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil e presidente estadual do Progressistas no Acre.