Série D: Damião Júnior não será treinador do Estrelão

Ocupando a terceira posição do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco chegou a anunciar na manhã da segunda-feira (25) a contratação do técnico Damião Júnior, 46, ex-Araguacema-TO.

A apresentação do profissional deveria ter ocorrida na última terça-feira (26), mas a ausência de vagas em voos para Rio Branco-AC e, até mesmo um voo perdido pelo treinador na quarta-feira, impediu a sua chegada ao CT do José de Melo.

No entanto, no início da tarde desta quinta-feira (28), uma fonte ligada ao presidente estrelado Valdemar Neto, informou ao programa “O Grande Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana, que o Rio Branco teria desistido da contratação do treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. A nossa reportagem tentou um contato com o presidente estrelado Valdemar Neto, mas não houve resposta até o momento.

Segue no mercado

Com a desistência da aquisição do técnico Damião Júnior, a diretoria do Rio Branco segue no mercado e, a priori, o auxiliar-técnico Francisco de Assis, o Chicão, segue no comando da equipe para o compromisso do próximo domingo contra o vice-lanterna Humaitá, pela quarta rodada da Série D. O duelo será realizado no estádio Florestão, a partir das 16h.