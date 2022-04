Servidores da Educação municipal protestam em frente à Câmara de Rio Branco

Os servidores da Educação municipal voltaram a protestar nesta terça-feira (19), em frente à Câmara de Vereadores de Rio Branco.

A categoria pede reformulação de Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR); piso nas carreiras aos professores, com 50% de diferença do nível médio para superior; piso de uma única parcela aos professores; piso dos funcionários de escolas que é de R$ 1.400, a proposta do Sinteac é de R$ 1.956; convocação efetiva do concurso de 2018. Eles também são contra a proposta da prefeitura de aumentar tempo de serviço para progressão salarial.

O prefeito Tião Bocalom já afirmou anteriormente que vai pagar o piso aos professores em duas parcelas ainda este ano. Disse ainda que desde o início do ano vem dialogando com todos os sindicatos sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e que tem avançado nas tratativas com a Saúde e a Educação. Mas nenhuma proposta foi enviada pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores.

A vereadora Michelle Melo (PDT), gravou um vídeo para o ContilNet, onde afirma que a situação dos servidores da educação é um absurdo.

“Há muito tempo eles estão vindo aqui nas nossas sessões, embaixo de sol e chuva esperando que o projeto de lei venha do prefeito para a Câmara para ser discutido aqui”, diz.