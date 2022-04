Servidores na Aleac gritam em peso o nome de Jenilson Leite: “Governador!”

Durante o discurso do deputado e pré-candidato ao Governo do Acre, Jenilson Leite (PSB), na sessão na Assembleia Legislativa do Acre, que ocorreu na noite de quinta-feira (31), onde foram votados importantes projetos que impactam a vida dos funcionários públicos do Acre, os inúmeros servidores que acompanhavam nas galerias da Aleac entoaram em coro: “Governador!”.

O apoio ocorre em reconhecimento à luta do parlamentar em prol dos servidores que são contra o percentual de 5,42% de reajuste para os trabalhadores oferecido pelo Governo do Acre. Jenilson defende que seja de 10.06%, igual à inflação do ano passado, tendo inclusive assinado uma emenda modificativa para que fosse feita essa alteração, mas que foi rejeitada no Plenário.

Além disso, Jenilson também foi favorável às lutas da Educação por garantia de direitos referentes ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, assim como também endossou a luta da Segurança por titulação.

“Agradeço a confiança e o apoio de vocês”, declarou o pré-candidato.