Simaria surge com maiô cavado, entra na piscina e mostra corpão

Neste último domingo (10), Simaria, da dupla com Simone, fez sucesso nas redes sociais ao compartilhar uma foto ousada. Desse modo, os fãs receberam um presente para ficar babando nesse fim de semana… E foi de tirar o fôlego!

Em resumo, a cantora de 39 anos arrasou na escolha do look para curtir o resto do seu fim de semana. O resultado foi a loucura de milhares de seguidores do Instagram com os cliques. Vale lembrar que quem segue Simaria e é seu fã já está acostumado com sua ostentação quando se trata de looks com cores sóbrias… Mas dessa vez a irmã de Simone surpreendeu e surgiu com uma opção diferente. Simaria vestiu um body azul-claro que deixou suas curvas e o desenho do seu corpo escultural à mostra.

Sendo assim, a cantora ainda brincou na legenda: “fuego”, escreveu. É claro que as fotos renderam muitos comentários, elogios e 250 mil curtidas.

“Ela consegue me deixar cada dia mais apaixonado”, comentou um fã da morena. “Ela não para!!”, escreveu o perfil da própria dupla sertaneja, elogiando a artista. “Não tenho dúvidas que ela é a cantora mais linda do Brasil… Deu pra ver o quão bela ela é”, elogiou uma terceira internauta.

Simaria abre o jogo e fala sobre sua relação com a moda

Recentemente, em uma entrevista ao portal Yahoo!, a irmã de Simone revelou qual é a sua relação com a moda ultimamente e ainda contou quem a inspira. A sertaneja é bastante comparada com a famosa Kim Kardashian, mas mostra que também cria seus estilos próprios.

“Aos 15 anos, sem dinheiro, já procurava as peças mais diferentes. O que mudou é que, agora, sou mais exigente com a qualidade dos materiais, com o design. E, claro, passei a entender melhor o que valoriza meu corpo, o que se encaixa na minha personalidade e os tons que combinam mais com a cor da minha pele”, diz ela.

Por fim, a respeito de suas inspirações, a morena completa: “Ultimamente, estou curtindo muito a Cindy Bruna e a Negin Mirsalehi. Camila Coelho, minha amiga, é outra que está sempre impecável. Eu me inspiro muito nas meninas de fora [do Brasil], porque lá é mais fácil de achar roupa para mim. Sou muito pequena, visto 34 na cintura e 36 na bunda. O tamanho P daqui fica G em mim”, revelou.