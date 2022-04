Sindicato diz que greve dos Correios está suspensa a pedido da Segurança Pública

Em virtude dos recorrentes assaltos que os servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos vêm sofrendo nos últimos dias, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (SINTECT – ACRE) realizou uma Assembleia Geral Extraordinária nesta sexta-feira (29).

A expectativa era que uma greve fosse deflagrada na assembleia, mas no início da noite, o sindicato informou que “Diante da manifestação dos Correios e da segurança pública a greve está suspensa, por enquanto, com nova assembleia no início da noite de segunda, após reunião com a segurança pública”.