Sinjac convoca jornalistas do AC para assembleia geral na próxima semana

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – SINJAC, divulgou um edital convocando todos os jornalistas para uma assembleia geral, na próxima terça-feira (12), no auditório do Memorial dos Autonomistas do Acre, para tratar de pautas importantes para a categoria.

Veja o comunicado:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre – SINJAC, com CNPJ sob o nº 04.582.250/0001-38, na Avenida Getúlio Vargas, 130, Galeria Daniele, Centro, Rio Branco, AC, CEP 69900-660, Estado do Acre, por seu presidente abaixo assinado, nos termos do artigo 88º do estatuto social da entidade, convoca todos os seus associados e não associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 12 de abril de 2022, às 19h, em primeira convocação, ou às 19h30min, em segunda e última convocação, no auditório do Memorial dos Autonomistas do Acre, para discutir e deliberar acerca da seguinte Ordem do dia:

1) Piso salarial 2022/2023.

2) Campeonato da Imprensa

3) Prêmio Sinjac de Jornalismo

4) Mudanças no Estatuto

Entre outras ordens de interesse da classe

Rio Branco – Acre, 06 de abril de 2022.

Luiz Cordeiro

Presidente