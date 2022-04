Sinteac diz que encerra greve nas escolas se novo PCCR for aprovado na Câmara

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, disse que a greve dos servidores da Educação nas escolas municipais de Rio Branco deve chegar ao fim se o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), de autoria da Prefeitura da Capital, for aprovado na Câmara dos Vereadores.

Sobre o Prêmio de Valorização Profissional, conhecido como GIA, que é um dos gargalos nas discussões entre o sindicato e o executivo municipal, a categoria espera que os vereadores destinem emendas para o pagamento do auxílio.

“Se for aprovado, vamos encerrar a greve. Mas vamos continuar nas discussões sobre a GIA. Esperamos que os vereadores destinem as emendas para que todos os nossos servidores sejam contemplados”, explicou a sindicalista.

O presidente da Câmara, vereador N Lima, prometeu que vai convocar uma sessão extraordinária na sexta-feira (22) para começar as discursões sobre o novo PCCR, que conta com pelo menos 9 projetos.

Os trabalhadores da Educação estão em greve desde o dia 24 de fevereiro.

Se a greve encerrar, as aulas devem retornar em seguida.

