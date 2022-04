A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que as condições de chuva no Acre aumenta com por conta da intensificação do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera em todo o sul da Amazônia.

A previsão para esta quarta-feira é de sol entre muitas nuvens em todo o estado, com muito mormaço e tempo abafado.

Entre a tarde e a noite muitas destas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas de chuva com trovoadas em todo o estado, com possibilidade de temporais.