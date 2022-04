A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que dia com céu parcialmente nublado, calor e tempo abafado em todo o Acre nesta quarta-feira.

Ocorrerá pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e a noite nas cidades do oeste acreano.

Já na capital e demais regiões do Acre a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde.