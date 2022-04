‘Situação diferenciada’, diz homem após colher mandioca de 2 metros e cerca de 30 quilos

O agricultor Francisco Paulo Santos Ferreira, de 46 anos, levou um susto na última quinta-feira (21) quando colheu em sua plantação uma mandioca de dois metros de cumprimento e cerca de 30 quilos. O caso inusitado ocorreu na zona rural de Feira de Santana, no interior da Bahia. As informações são do G1.

O homem contou que possui uma fábrica de produção de farinha de mandioca para a região.

“Minha esposa foi arrancar essa mandioca para fazer farinha e a gente se deparou com essa raiz gigante.”

Francisco também relatou que colheu uma outra mandioca, mas menor. “A gente colheu duas mandiocas, na verdade. Mas a outra tinha 1,5 metro.”

As duas raízes ficaram expostas até sexta-feira (22) para que as pessoas pudessem tirar fotos. “O pessoal foi lá na fábrica, todo mundo contente, comentando, porque foi uma situação diferenciada. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui na região”, relatou Francisco.

Depois, as duas mandiocas foram usadas para fazer as farinhas. “Foram 400 litros de farinha de mandioca.”