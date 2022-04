Solange Almeida perde muito peso, surge irreconhecível e motivo é especulado: “Tá com HIV”

Solange Almeida desabafa ao lembrar de ofensas (Foto: Reprodução)Nesta terça-feira (01), a cantora Solange Almeida resolveu compartilhar com seus seguidores um desabafo comovente nas redes sociais. A famosa relembrou os comentários sobre seu corpo após perder mais de 50 kg.

Assim, início ela citando algumas ofensas sofridas: “Eles diziam: ‘Affff que mulher gorda! Canta muito, mas é muito feia e gorda! Ficava mal. Me escondia das fotos, das entrevistas. Já estava com depressão. Fiz um checkup e descobri uma doença chamada esteatose, além de hipertensão arterial, colesterol alto, problema sério de circulação e inflamação nos tendões”.

Além disso, Solange ainda contou que os médicos acolheram ela a fazer a “cirurgia bariátrica”. “Passei alguns meses me preparando para fazer a cirurgia bariátrica, e continuei a ouvir muitos comentários maldosos do tipo: – emagrecer com cirurgia é fácil. Quero ver emagrecer fazendo dieta, praticando exercícios”.

Depois de emagrecer, a cantora continuou sendo ofendida na web. Dessa forma, ela deu mais detalhes: “Um ano após a cirurgia, eu emagreci bastante e os comentários eram: aff, era melhor gorda do que magra.”, assim, continuou.

“Tá horrível, muito seca! Vixi ela tá com anorexia! Ela tá com HIV. Ela tá com câncer, e por aí vai. Ouvi tudo que vocês possam imaginar, mas foquei no meu objetivo que era minha qualidade de vida e saúde de volta”, dessa forma, acrescentou ela.

SOLANGE ALMEIDA E XAND AVIÃO FAZEM AS PAZES

Além disso, vale lembrar que há alguns meses Solange Almeida e Xandy Avião se reencontraram, eles estavam sem se falar desde o fim da dupla. E o momento mais esperado pelos fãs aconteceu na Farofa da GKay, em Fortaleza. Desse modo, o cantor estava se apresentando quando fez o convite para a Sol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Almeida 🌞 (@solangealmeida)

Incentivada por Gessica Kayane, a anfitriã da festa, Solange Almeida subiu no palco e fez as pazes com Xand. Aliás, eles se abraçaram e cantaram algumas músicas que fizeram sucesso na época da banda Aviões do Forró.

Desse modo, eles cantaram as músicas: ‘Que Tontos Que Loucos’, ‘Tô Sozinho’, ‘Chupa Que É de Uva’, ‘Blá, Blá, Blá’, entre outras canções. Além disso, para a alegria de todos Xand Avião ainda soltou ‘Solanja’ e Solange correspondeu com ‘Xandinho’.