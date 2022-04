Suspeito de exigir propina e desviar drogas, delegado é afastado do cargo por ordem judicial

Patrick é investigado pela operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) desencadeada nesta segunda-feira (25) que apreendeu R$ 94 mil, entre notas de real e dólar, na casa de três policiais, incluindo do então delegado.

O grupo preso, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) é suspeito de concussão, peculato, tráfico de drogas.

O delegado afastado está com nomeação agendada para esta semana para o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), depois de passar por processo seletivo para a instituição. Ainda não há informação se a posse vai ser mantida pelo Judiciário.