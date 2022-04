Tarifa Social: veja como obter redução de até 65% na conta de energia elétrica

O percentual da redução da tarifa pode variar de acordo com o consumo de cada imóvel e comunidade em que vive. É possível conseguir até 100% de redução do valor total da conta através do programa do governo.

Requisitos da Tarifa Social de Energia Elétrica

Famílias com inscrição atualizada no CadÚnico, desde que possuam renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa

Famílias com inscrição atualizada no CadÚnico, desde que possuam mensal total de até três salários mínimos

Famílias que tenham pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Famílias com algum membro da família que seja pessoa com deficiência (PcD) ou com alguma doença prevista

Quais são os descontos da Tarifa Social de Energia?

A porcentagem na de redução no valor das contas vai depender do consumo do imóvel registrado. Quanto maior for a economia no uso da energia em cada imóvel, maior será o desconto oferecido. Veja abaixo:

Desconto de 65% na conta para consumo de até 30 kWh por mês

Desconto de 40% na conta para consumo entre 31 e 100 kWh por mês

Desconto de 10% na conta para consumo entre 101 e 220 kWh por mês