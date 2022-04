Taróloga previu em 2019 morte do filho de Cristiano Ronaldo; assista

A morte de um dos filhos do craque Cristiano Ronaldo segue repercutindo e causando grande comoção , algo visto desde que, na segunda-feira, por meio das redes sociais, o jogador fez o anúncio oficial do óbito.

Nesta quarta-feira, porém, veio à luz em Portugal uma previsão feita pela taróloga Inês Pereira Pina, ainda em 2019, na qual, ela falava sobre uma gravidez de gêmeos do casal (anunciada em outubro desse ano) e garantia também que somente um filho nasceria (ver o vídeo abaixo).

“Depois do casamento há mais uma gravidez, gravidez esta que me parece gemelar, mas só um dos bebês é que avança“, disse ela.

Diante da repercussão, a taróloga voltou a falar do tema por meio das redes sociais. “É muito difícil prever o tempo exato dos acontecimentos numa leitura de Tarô, mas o que está destinado a acontecer mais cedo ou mais tarde concretiza-se. Nesta notícia previ também de forma errada que existiria um casamento em 2019, apesar de a relação do Cristiano e da Georgina ter se tornado mais sólida não houve uma união formal”, lembrou ela.

Ela ainda seguiu: “Infelizmente, e com muito pesar, concretizou-se ontem aquilo que ninguém queria. Já nem me lembrava de ter feito esta previsão, foi uma seguidora minha que me recordou e me deixou arrepiada”, desabafou a taróloga sobre a trágica morte do filho de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.