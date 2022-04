Tebet rejeita ser vice: “Estaria diminuindo o espaço das mulheres”

“Não sou candidata a vice-presidente da República. [Se] eu abrir mão da pré-candidatura e aceitar o papel de vice eu estaria diminuindo o espaço das mulheres na política. Vou estar no palanque do centro democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho e vou defender até o último segundo do centro democrático ir para o segundo e ganhar as eleições”, declarou Tebet, em sabatina promovida por UOL/Folha.

“Se eu não pontuar a ponto de ser cabeça de chapa, não vou ajudar sendo vice. Vou estar nesse palanque como cabo eleitoral”, acrescentou.

Durante a sabatina, Tebet defendeu o ex-presidente Michel Temer (MDB), com quem se reuniu na semana passada, e afirmou ainda ele tem atuado como conselheiro. “O ex-presidente Temer é um bom conselheiro, tem dado orientações. Na campanha, pode atuar como alguém que articula, que tem experiência para resolver problemas. Não vamos esquecer da sua boa gestão”, continuou.