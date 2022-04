Thales Bretas sobre homenagem no Carnaval a Paulo Gustavo: “Eterno”

“Um casamento que marcou pra sempre a minha vida, e a história da aceitação no Brasil com uma arte delicada, bem humorada, inteligente, que desarmou as mentes mais fechadas e entrou pra casa e pro coração de muitos milhões de brasileiro”, seguiu Bretas, agradecendo a escola de samba logo em seguida:

“Obrigado @saoclementeoficial por retratar isso com tanto carinho e cuidado! Minha gratidão maior vai pra minha família e nossos amigos, que só aumentaram a corrente de amor à nossa volta. Nossos filhos e tudo que construímos é eterno, porque o que o amor constrói, nada é capaz de destruir. Agradeço também o carinho que recebo diariamente, orações, torcida e desejos de que a vida siga em frente após essa partida precoce numa pandemia que virou nosso mundo de cabeça pra baixo.”

A publicação de Thales vem logo após o jornal Extra noticiar que o dermatologista estaria vivendo um affair com o cantor Silva.