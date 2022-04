Trabalhador é ferido com tiro de espingarda e revela detalhes ao ContilNet: “Traição”

Uma tentativa de assassinato foi registrada na altura da comunidade Providência, rio Macauã, zona rural de Sena Madureira. O trabalhador autônomo Macione Silva de Paiva foi atingido por um tiro de espingarda, segundo ele à traição.

De acordo com informações, a vítima deslocou-se à referida comunidade à trabalho. A motivação do crime teria sido uma rixa antiga. “No ano passado, tivemos uma discussão por causa de bola. Nesse mesmo dia, ele atirou na casa da minha irmã, mas não pegou em ninguém. A mãe dele me pediu pra não dar parte dele que o mesmo não iria mexer mais comigo. Agora, um ano depois, retornei lá à trabalho e ele me deu um tiro à traição”, relatou a vítima ao ContilNet.

Macione Silva foi alvejado na barriga, tendo lesão no intestino delgado e cólon. O mesmo passou por uma cirurgia em Rio Branco e se encontra internado em fase de recuperação.

A notícia-crime já foi registrada na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira e a vítima espera que o agressor seja preso o quanto antes.