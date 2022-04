Tradição: Em Sena Madureira, arraial da Igreja Católica começa no dia 1º de maio

A igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, definiu para o dia 1º de maio o início do arraial 2022. O evento relembra muito o padre Paolino Baldassari e desde 2020 não ocorre de forma presencial em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19.

Neste ano, entretanto, a tradição está de volta com todas as atrações de costume: Leilões, bingos, barracas com comidas típicas e o tradicional “aviãozinho da sorte”. Serão 31 noitadas, todas elas patrocinadas pelos mais diversos segmentos da sociedade.

“Estamos nos preparativos, mantendo contato com todos os representantes das instituições para que possamos ter um evento exitoso. Como dizia o nosso querido Frei Paolino, é o encontro da família. O arraial proporciona isso. Desde já, queremos convidar toda a população a participar conosco a partir do dia 1º de maio”, comentou Fidelis Amorim, integrante da Igreja católica em Sena.

Em uma mensagem enviada aos moradores, o frei Moisés, pároco de Sena Madureira, enfatizou: “Neste mês consagrado a Nossa Senhora, mais uma vez temos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Sabemos que estamos passando por momentos de dificuldades e expectativas, mas devemos olhar com confiança num futuro promissor, onde a participação nas políticas públicas seja mais efetiva, e iluminados pela palavra de Deus possamos fortalecer a cidadania e fraternidade. Todas as noites haverá celebração; Ocasião esta que nos convida a nos unirmos com alegria na oração e meditação para louvar a Nossa Senhora. Devemos também, participar com entusiasmo e criatividade do arraial, evento este tradicional em nossa comunidade”.

Cabe salientar que todo o recurso adquirido por meio do arraial é investido nos mais diversos projetos sociais mantidos pela igreja católica no município.